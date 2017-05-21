Молодежная сборная России провела двусторонку перед международным турниром в Сочи

Молодежная сборная России провела двусторонний матч в рамках подготовки к международному турниру "Кубок Черного моря", который пройдет в Сочи с 26 по 29 мая. Все игроки были поделены на два состава – "красные" и "белые". Победу одержала "красная" команда со счетом 4:3 в серии послематчевых буллитов. Дублем у победителей отметился Артем Манукян, который стал лучшим бомбардиром МХЛ в минувшем сезоне.

Второй подобный матч состоится 24 мая. После него тренерский штаб определит состав на "Кубок Черного моря".