Молодежная сборная России провела двусторонку перед международным турниром в Сочи. ХОККЕЙ - Юниоры. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
16:34 | ХОККЕЙ — Юниоры

Молодежная сборная России провела двусторонку перед международным турниром в Сочи

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Молодежная сборная России провела двусторонний матч в рамках подготовки к международному турниру "Кубок Черного моря", который пройдет в Сочи с 26 по 29 мая. Все игроки были поделены на два состава – "красные" и "белые". Победу одержала "красная" команда со счетом 4:3 в серии послематчевых буллитов. Дублем у победителей отметился Артем Манукян, который стал лучшим бомбардиром МХЛ в минувшем сезоне.

Второй подобный матч состоится 24 мая. После него тренерский штаб определит состав на "Кубок Черного моря".

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http://fhr.ru/main/news/card/?id_4=13677

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