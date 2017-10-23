Молодежная сборная России определилась с расширенным составом на Суперсерию

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Брагиным определился со списком кандидатов на участие в CIBC Canada Russia Series – ежегодной ноябрьской серии из шести матчей со сборными канадских юниорских лиг. Встречи пройдут с 6 по 16 ноября. 1 ноября на сбор в Новогорске приедут 27 хоккеистов, а утром 3 ноября 23 из них отправятся в Канаду. Там к ним по ходу турне будут присоединяться девять хоккеистов североамериканских лиг

В Новогорск приедут: вратари - Алексей Мельничук ("СКА-Нева"), Владислав Сухачев ("Челмет"); защитники - Дмитрий Алексеев ("Челмет"), Николай Богатов ("Ирбис"), Анатолий Елизаров ("Толпар"), Егор Зайцев ("Динамо" М), Никита Макеев (ЦСКА), Артем Мальцев ("Сочи"), Александр Калинин ("Амур"), Николай Кныжов ("СКА-Серебряные Львы"), Даниил Курашов ("Адмирал"), Александр Шепелев ("Белые Медведи"); нападающие - Андрей Алтыбармакян ("СКА-Нева"), Данил Веряев ("Торпедо" НН), Георгий Иванов, Иван Романов, Кирилл Слепец (все – "Локо"), Владислав Кара ("Ирбис"), Павел Кукштель ("СКА-1946"), Михаил Мальцев (СКА), Артем Манукян ("Авангард"), Данила Моисеев ("Русские Витязи"), Алексей Полодян ("СКА-Серебряные Львы"), Максим Рассейкин ("Автомобилист"), Дамир Рахимуллин ("Лада"), Максим Цыплаков ("Спартак"), Марсель Шолохов ("Белые Медведи").

На турне в Канаде к россиянам присоединятся вратарь Михаил Бердин ("Сиу Фоллс", USHL), защитники Александр Алексеев ("Ред Дир", WHL), Артем Минулин ("Свифт Каррент", WHL) и Дмитрий Саморуков ("Гельф", OHL), а также форварды Виталий Абрамов ("Гатино", QMJHL), Павел Колтыгин ("Драммондвилль", QMJHL), Алексей Липанов ("Бэрри Колтс", OHL), Герман Рубцов ("Шикутими", QMJHL), Дмитрий Соколов ("Садбэри", OHL).