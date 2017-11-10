Молодежная сборная России обыграла Финляндию на турнире "Четырех наций"

В матче турнира "Четырех наций" сборная России одержала победу над Финляндией – 2:0. Авторами заброшенных шайб в составе россиян стали Швырев и Кузнецов, которые набрали по два балла (1+1).

Напомним, что основной состав молодежки под руководством Валерия Брагина проводит серию матчей с канадскими командами в рамках CIBC Canada Russia Series.

Товарищеские матчи

Турнир "Четырех наций"

"Россия U20" – "Финляндия U20" – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Швырев – 1 (В. Кузнецов), 33:12 – 1:0. В. Кузнецов – 1 (Швырев), 47:09 – 2:0.

10 ноября. Балашиха. "Арена Балашиха им. Ю.Ляпкина".