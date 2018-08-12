Михаил Абрамов: "Лучший игрок матча? Вася Подколзин. Он сделал свое дело"

Нападающий юниорской сборной России Михаил Абрамов после победы над США (5:4) в матче за третье место "Кубка Глинки/Гретцки" в интервью пресс-службе ФХР отметил, что испытал очень сильные эмоции. По его словам, результат доставляет большую радость.

- Настроение отличное. Хотелось лучшего результата, конечно же, но эмоции все равно очень сильные, - отметил Абрамов. - Бронза на таком турнире, в интересном матче тоже доставляет радость. На льду были две играющие команды. Никто не играл от обороны, все – вперед.

Я запомню момент, как медали на шею вешали нам. Запомню пацанов, с которыми играл, и арену "Роджерс Плэйс". Любой хоккеист хотел бы играть на такой арене.

Я бы хотел поблагодарить всех ребят и тренеров. Парни молодцы – мы вышли и сделали то, что должны были.

Лучший игрок матча? Вася Подколзин. Конечно, играла команда. Но Вася сделал свое дело, как капитан и лидер.