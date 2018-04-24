Мифтахов сыграет в воротах России со Словакией на ЮЧМ

Вратарь "Ак Барса" Амир Мифтахов будет защищать ворота сборной России в матче со словаками на юниорском чемпионате мира, сообщили "СЭ" в пресс-службе ФХР. Казанский голкипер провел все три предыдущих матча на турнире и пропустил 8 шайб. Ранее главный тренер Александр Зыбин заявил о возможном появлении запасного вратаря Даниила Исаева на последнем рубеже в сегодняшней встрече, однако он остался в запасе. Состав звеньев не поменяли по сравнению со вчерашней тренировкой и выглядит следующим образом:

Марченко – Морозов – Подколзин, Галенюк – Журавлев. Завгородний – Жабреев – Дорофеев, Малышев – Мисюль. Спиридонов – Михайлов – Ротенберг, Замула – Жиляков. Кизимов – Соркин – Исхаков, Охотюк – Романов.

В случае победы над словаками российская команда в четвертьфинале сыграет с США. (Евгений БЕЛОУСОВ)