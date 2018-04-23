Мифтахов отдыхал, Подколзин тренировался с югорцами

На арене "Трактор" сборная России провела тренировку в преддверии матча со словаками на юниорском чемпионате мира. Василий Подколзин заменил Руслана Исхакова в первой тройке, голкипер Амир Мифтахов не занимался на льду и по информации "СЭ" Данил Исаев завтра сменит в воротах. Полностью состав звеньев выглядел следующим образом:
Красные: Марченко – Морозов – Подколзин, Галенюк – Журавлев;
белые: Кизимов – Соркин – Исхаков, Охотюк – Романов;
желтые: Спиридонов – Михайлов – Ротенберг, Замула – Жиляков;
синие: Завгородний – Жабреев – Дорофеев, Малышев – Мисюль;
вратари: Исаев Д., Исаев М.
Накануне российские юниоры уступили сборной Финляндии (4:5), которая стала лидером группы В. (Евгений БЕЛОУСОВ)
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