Мифтахов начнет матч с США на ЮЧМ

Голкипер Амир Мифтахов сыграет в воротах сборной России в игре с американцами на Юниорском чемпионате мира. Место травмированного Василия Подколзина в первой тройке занял Павел Дорофеев, реализовавший один из послематчевых бросков в матче со Словакией.

Полностью звенья выглядят следующим образом:

Марченко – Морозов – Дорофеев, Галенюк – Романов.

Завгородний – Жабреев – Кизимов, Малышев – Мисюль.

Спиридонов – Михайлов – Ротенберг, Замула – Жиляков.

Соркин – Исхаков, Охотюк – Журавлев.

Запасным вратарем заявлен Данил Исаев, завершавший встречу со словаками. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Матч Россия - США состоится сегодня. Начало - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи