Максим Жуков: "Не ожидал, что меня признают лучшим вратарем юниорского ЧМ"

Голкипер юниорской сборной России Максим Жуков подчеркнул в интервью "Известиям", что приз лучшему вратарю чемпионата мира стал для него неожиданным. Команда выиграла бронзовые медали чемпионата мира (для игроков не старше 18 лет) в Словакии. Это первое попадание россиян в призеры с 2011 года. Жуков в пяти проведенных матчах он среднем пропускал 2,63 шайбы и отразил 92,59 процента бросков.

– Признание лучшим вратарем турнира стало для тебя неожиданностью?

– Я этого не ожидал. Не знаю, как так получилось, что именно меня признали лучшим вратарем. Даже не думал, что могу получить этот приз. Утром в день вылета из Словакии в Москву мы выезжали из отеля. Когда команда уже была в автобусе, в него зашел тренер и сказал: "Макс, ты получил приз лучшему вратарю чемпионата мира! Держи награду!" И вручил мне приз. Парни в автобусе похлопали, и на этом всё – никаких церемоний. Просто тренер вручил в руки.