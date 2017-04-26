Максим Жуков: "Мой кумир – Бобровский"

Голкипер юниорской сборной России Максим Жуков, признанный лучшим вратарем чемпионата мира (для игроков не старше 18 лет), подчеркнул в интервью "Известиям", что его кумиром является Сергей Бобровский. Жуков на завершившемся юниорском ЧМ в пяти проведенных матчах в среднем пропускал 2,63 шайбы и отразил 92,59 процента бросков.

– Кто ваш кумир из коллег?

– Сергей Бобровский. Мне нравится его стиль игры и то, что он такой упругий, с хорошей растяжкой, и это ему удается грамотно использовать в игре.

– Определился с планами на межсезонье?

– Еще не знаю, чем буду заниматься в ближайший месяц. Надеюсь, поеду домой и буду там тренироваться в зале, а может быть, и на льду. Дальше буду думать о драфте НХЛ. Хочу попасть в эту лигу – даже не важно, в какой клуб. В любом случае следующий год продолжу играть в "Грин Бэй". Мне очень нравится в USHL – для моего возраста это лучшая лига. Очень высокие скорости у всех команд, много бросков по твоим воротам. И на каждом матче по 4–5 тыс. зрителей на трибунах – просто незабываемая атмосфера!