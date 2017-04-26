Максим Жуков: "Должны были проходить Финляндию, и победившие американцы были нам по зубам"

Голкипер юниорской сборной России Максим Жуков подчеркнул в интервью "Известиям", что команде было по силам победить на чемпионате мира в Словакии. Команда выиграла бронзовые медали чемпионата мира (для игроков не старше 18 лет) в Словакии. Это первое попадание россиян в призеры с 2011 года. Жуков в пяти проведенных матчах он среднем пропускал 2,63 шайбы и отразил 92,59 процента бросков.

– Финнов можно было пройти?

– Мы должны были проходить Финляндию, – сказал Жуков. – Очень хотелось сыграть в финале, но что-то нам помешало. И победившие на ЧМ американцы тоже были нам по зубам. Мы играли с ними в групповом турнире на равных, но они забросили мне пару удачных шайб, я сыграл не очень хорошо. А в конце мы начали забивать, три раза поразили их ворота, но этого не хватило, чтобы отыграться.