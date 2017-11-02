Максим Цыплаков: "Хочется увидеть Канаду - ни разу не был в Северной Америке"

Нападающий "Спартака" и молодежной сборной России Максим Цыплаков отметил, что не ожидал, что попадет в первую пятерку. Форвард также добавил, что ни разу не был в Северной Америке.

– Как вам в молодежке?

– Не ожидал, что попаду в первую пятерку. Ведь это мой первый вызов в сборную. Все здесь нравится, со всеми парнями приятно общаться.

– Какие впечатления от тренировки у Брагина?

– Почти все мне знакомо. Во многих клубах все также. Для меня здесь ничего невозможного.

– Чего ожидаете от игр в Канаде?

– Готов показать, что могу забивать, отдавать и в комбинационный хоккей играть. Быстрее надо передавать шайбу, чтобы канадцы не успевали за нами. Но не вбрасывать и бежать. Это их хоккей, они могут из-под него выйти. А нам надо в пас играть, больше комбинаций. Хочется увидеть Канаду, потому что ни разу не был в Северной Америке. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, что суперсерия между россиянами и сборными канадских юниорских лиг будет состоять из шести матчей, которые пройдут с 6 по 16 ноября в Канаде. Хоккеисты проведут по два матча со сборной Западной хоккейной лиги (WHL), Хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL).

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