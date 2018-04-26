Максим Чайкович: "Хочу быть быть задрафтованным как можно выше!"

Нападающий сборной Словакии Максим Чайкович рассказал о своих перспективах на драфте в следующем году после поражения в четвертьфинале от Швеции (1:6) на юниорском чемпионате мира. 17-летний форвард набрал 11 (4+7) очков на турнире и на данный момент остается лучшим бомбардиром турнира.

- Что с вами случилось во втором периоде? Со стороны это выглядело весьма тревожно, вы не могли подняться со льда...

- Я был атакован сзади в спину, но вроде бы ничего не повредил - у меня как раз были проблемы с ней. Это было немного больно, но сейчас я себя чувствую отлично!

- Несмотря на тяжелое поражение в четвертьфинале, ваша команда неплохо выступила на групповом этапе. Как оцените итоги чемпионата?

- Я очень рад за такое выступление, но последняя игра остается для нас самой важной на турнире. Мы, к сожалению, проиграли.

- Это игра стала особенной для вас, поскольку вы играете в шведской юниорской лиге?

- Я успел это прочувствовать только перед игрой.

- Какие итоги лично для вас ведь вы еще по-прежнему остаетесь лучшим бомбардиром?

- Я сейчас на это не обращаю внимание - я расстроен. Надо было успешнее выступить с командой!

- Для вас турнир оказался прорывным?

- Я об этом не задумывался, но надеюсь, что это действительно так. У меня еще год до следующего драфта. Надо готовиться к следующим стартам.

- Что ждете от драфта-2019?

- Я не могу прогнозировать, но хочу быть быть задрафтованным как можно выше, насколько я смогу! Я приложу все усилия для этого!

- Первый раунд?

- Я не знаю. Будем смотреть, что скауты думают обо мне. Оказаться задрафтованным будет победой до меня!

- Шведская молодежная лига - это хорошая площадка для прогресса?

- Да! Я скорее всего продолжу играть в ней и на следующий сезон. (Юрий ШИРИНКИН)