Лобанов пропустит юниорский чемпионат мира

Главный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович сообщил, что нападающий Даниил Лобанов из-за травмы пропустит чемпионат мира в Словакии. Хоккеист получил сегодня травму в товарищеской встрече с Канадой.

- К сожалению, выбыл Даниил Лобанов, - цитирует пресс-служба ФХР Голубовича. - В сегодняшнем матче он получил повреждение верхней части тела, которое не позволит сыграть на турнире. Безусловно, это потеря для нас. Сейчас думаем, кем его заменить, не исключено, что будем вызывать кого-то из кандидатов.