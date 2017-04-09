22:52 9 апреля | ХОККЕЙ — Юниоры

Лобанов пропустит юниорский чемпионат мира

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Главный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович сообщил, что нападающий Даниил Лобанов из-за травмы пропустит чемпионат мира в Словакии. Хоккеист получил сегодня травму в товарищеской встрече с Канадой.

- К сожалению, выбыл Даниил Лобанов, - цитирует пресс-служба ФХР Голубовича. - В сегодняшнем матче он получил повреждение верхней части тела, которое не позволит сыграть на турнире. Безусловно, это потеря для нас. Сейчас думаем, кем его заменить, не исключено, что будем вызывать кого-то из кандидатов.

Дополнительная информация

http://www.fhr.ru/main/news/card/?id_4=13415

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