Ледовая арена в Новосибирске обойдется в 10 миллиардов рублей

Новая ледовая арена в Новосибирске и прилегающая к ней инфрструктура будут стоить в общей сложности 10 миллиардов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Стадион на 10 тысяч зрителей будет строиться к молодежному чемпионату мира-2023, на проведение которого претендует Новосибирск.

Арена будет построена к середине 2022 года. По словам Травникова, ледовый дворец будет построен даже если городе не будет выбран для проведения молодежного ЧМ.

Чтобы успеть к чемпионату, регион принял решение начать строительство арены за счет областного бюджета, но рассчитывает найти инвестора.

- Желающих, которые готовы войти в масштабное строительство без понятной перспективы для своих вложений, сегодня нет, но коммерческая составляющая никуда не делась, рассчитываем подыскать заинтересованных игроков. Надеемся хотя бы частично компенсировать затраты, - сказал Травников.