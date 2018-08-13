"Крылья Советов" сыграют против сборной Канады

Во вторник "Крылья Советов" проведут выставочный матч против сборной Канады, составленной из игроков Центральной канадской лиги CCHL (Central Canada Hockey League).

CCHL входит в десятку сильнейших юниорских лиг Канады. Это лига второго уровня категории junior "A" востока провинции Онтарио – на первом уровне находятся три лиги: Онтарио (OHL), Западная (WHL) и Квебека (QMJHL).

Центральная лига – одна из старейших в Канаде, ведущая свою историю с 1961 года. В ней 12 команд, разделенных на два дивизиона (Робинсона и Айзермана). В составе сборной лиги, которая сделает единственную остановку в Сетуни перед отлетом на сочинский Кубок мира среди молодежных клубных команд, 22 лучших хоккеиста, представляющих 10 из 12 команд CCHL. ​