23:12 9 апреля | ХОККЕЙ — Юниоры

Кирилл Слепец: "Игры с канадцами всегда интересны и хоккеистам, и болельщикам"

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Нападающий юниорской сборной России Кирилл Слепец остался доволен товарищеским матчем с Канадой (5:4). Он считает, что победы перед стартом чемпионата мира помогут команде.

- Игры с канадцами всегда получаются хорошими, с непредсказуемым результатом - это интересно и хоккеистам, и болельщикам, - цитирует пресс-служба ФХР Слепца. - Сегодня на арене их было не слишком много, но я знаю, что была трансляция - родители в Хабаровске смотрели ее.

Думаю, эти две победы помогут нам, мотивируют перед стартом чемпионата. Но хочется одерживать победы уже в официальных матчах, а не товарищеских. Сбор был продолжительный, мы хорошо поработали - все это нам на руку.

Дополнительная информация

http://www.fhr.ru/main/news/card/?id_4=13415

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