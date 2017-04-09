Кирилл Слепец: "Игры с канадцами всегда интересны и хоккеистам, и болельщикам"

Нападающий юниорской сборной России Кирилл Слепец остался доволен товарищеским матчем с Канадой (5:4). Он считает, что победы перед стартом чемпионата мира помогут команде.

- Игры с канадцами всегда получаются хорошими, с непредсказуемым результатом - это интересно и хоккеистам, и болельщикам, - цитирует пресс-служба ФХР Слепца. - Сегодня на арене их было не слишком много, но я знаю, что была трансляция - родители в Хабаровске смотрели ее.

Думаю, эти две победы помогут нам, мотивируют перед стартом чемпионата. Но хочется одерживать победы уже в официальных матчах, а не товарищеских. Сбор был продолжительный, мы хорошо поработали - все это нам на руку.