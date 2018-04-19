Кирилл Марченко: "Матч с Францией тренировочным не был"

Нападающий сборной России Кирилл Марченко после первого матча юниорского чемпионата мира-2018 в Челябинске против Франции (7:1) отметил, что встречу, несмотря на счет, нельзя назвать тренировочной. Также Марченко пожелал скорейшего выздоровления форварду Руслану Исхакову. В первом периоде игры нападающий попал в стык с противником, после чего не выходил на лед.

- Каково было играть без травмированного Исхакова?

- Конечно, это потеря. Но нормально нам поставили игрока, и выиграли.

- Особо не заметили?

- Да почему? Желаем скорейшего выздоровления, но главное победили.

- Матч с французами получился как тренировка?

- Да я бы не сказал. Соперник хороший. Все равно старались и бились. Счет на табло, какой получился.

- Двухминутные атаки расслабляют?

- Да. Это сказывается, появляется самоуверенность и ощущение, что матч выигран. Нельзя так делать. Нужно стараться играть до последнего.

- Сегодня все забили по голу. Есть, кем заменить Свечникова, Хованова и Денисенко?

- Даже не знаю. Мы играли в свой хоккей. Надо играть дальше и забивать. (Евгений БЕЛОУСОВ)