Кирилл Максимов: "Интересно было проверить свои силы в матче с Канадой"

Нападающий юниорской сборной России Кирилл Максимов остался доволен товарищеским матчем против Канады (5:4). Также он отметил, что постоянно тренирует буллиты.

- Игра с канадцами обычно получается быстрой, - цитирует пресс-служба ФХР Максимова. - Хотя им привычнее играть на маленьких площадках и потребуется некоторое время, чтобы перестроиться. У меня самого это не заняло много времени, но мне не нужно перестраиваться, скорее просто вспомнить - как это.

Канадцы хороший соперник, интересно было проверить силу нашей команды в матче с ними, всегда полезно играть с таким соперником. Да, у них достаточно игроков 2000 года рождения, но мне кажется, в таком возрасте год разницы уже не имеет большого значения.

Что касается буллитов, то я их постоянно тренирую, в Канаде регулярно бил. Обычно решаю, что конкретно буду делать еще до того, как начинаю движение. Своим сезоном в Канаде я доволен, это был мой второй сезон, чувствую, что стал увереннее, опытнее.

Ощущения перед стартом чемпионата мира? Интересно. И уже очень хочется начать играть.