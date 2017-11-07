Капризов - о поражении российской молодежки 0:7: "Создали много. Не забили просто"

Нападающий сборной России Кирилл Капризов подчеркнул, что молодежная команда создала много моментов в матче CHL Canada Russia Series против сборной Западной лиги (0:7).
- Смотрели, как команда Брагина 0:7 в суперсерии проиграла?
- Утром проснулся, первый период посмотрел – и поехал в Новогорск. Первый период был хороший, хорошо играли. Создали много. Не забили просто.
- Вас не хватало.
- Да там и без меня много кто есть. Много игр еще впереди. Все будет нормально. (Игорь ЕРОНКО)
Капризов в эти дни готовится в составе сборной России к Кубку "Карьяла". В первом матче турнира россияне сыграют с Финляндией. Матч состоится 9 ноября, начало – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.
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