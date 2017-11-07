Капризов - о поражении российской молодежки 0:7: "Создали много. Не забили просто"

Нападающий сборной России Кирилл Капризов подчеркнул, что молодежная команда создала много моментов в матче CHL Canada Russia Series против сборной Западной лиги (0:7).

- Смотрели, как команда Брагина 0:7 в суперсерии проиграла?

- Утром проснулся, первый период посмотрел – и поехал в Новогорск. Первый период был хороший, хорошо играли. Создали много. Не забили просто.

- Вас не хватало.

- Да там и без меня много кто есть. Много игр еще впереди. Все будет нормально. (Игорь ЕРОНКО)