Канада разгромила Белоруссию, Словакия обыграла Чехию на юниорском ЧМ

Канада в матче группового турнира юниорского чемпионата мира обыграла Белоруссию - 8:3. Сборная США победила Швейцарию - 8:3. Обе игры группы А состоялись в Магнитогорске.

В группе В в Челябинске Финляндия переиграла Францию - 7:0, а Словакия победила Чехию - 5:2. Финская команда лидирует в группе с двумя победами. На втором месте идет Россия, которая этот тур пропускала.

Чемпионат мира (до 18 лет)

Групповой турнир

Группа A

Швейцария - США - 5:8 (1:3, 4:3, 0:2)

Канада - Белоруссия - 8:3 (5:2, 1:0, 2:1)

Группа B

Франция - Финляндия - 0:7 (0:0, 0:3, 0:4)

Словакия - Чехия - 5:2 (4:1, 1:1, 0:0)