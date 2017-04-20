Иван Чехович: "Сборная России гонится за медалями"

Нападающий юниорской сборной России, который оформил дубль в четвертьфинальном матче чемпионата мира со Словакией (3:2 ОТ), подчеркнул, что эти голы стали самыми важными в его жизни. По словам форварда, команда не ожидала, что болельщики настолько активно будут поддерживать их противника.

В полуфинале турнира российская команда встретится с Финляндией, которая была сильнее сверстников из Чехии (6:5 ОТ). Полуфинал пройдет 22 апреля.

- Самый эмоциональный и тяжелый матч в моей жизни, - сказал Чехович. - Никогда не забивал такие важные голы, как в этом матче. Огромное спасибо Максиму Жукову и Андрею Свечникову, которые сделал для меня эти два момента. Такая поддержка трибун против нас. Не ожидали такого.

В овертайме нам помогла удача. Кирилл Слепец здорово забил. Перед ним все кричали и потеряли голос. Нас предупреждали, что матч будет нелегким и судейство может быть не в нашу сторону. Нужно забыть об этой игре и готовиться к следующей. Мы гонимся за медалями.