Илья Николаев: "Подколзин - машина. С ним приятно играть вместе"

Нападающий юниорской сборной России Илья Николаев после победы над США (5:4) в матче за третье место "Кубка Глинки/Гретцки" в интервью пресс-службе ФХР отметил, что в команде сложился хороший коллектив. По его словам, приятно ощущать, что вокруг тебя братья.

- Как решились на спинораму в такой ответственный момент?

- Было такое ощущение внутри, что должен забить сейчас. Что это близко уже, вот-вот. Я не расстраивался по ходу турнира, что не забиваю, не опускал рук. Просто вышел на третий период с мыслью, что вот он – мой шанс, его надо использовать, потому что времени мало. Что касается гола, то там защитник немного выскочил на меня, я понял, что можно качнуть его, развернулся и бросил.

- Что скажете про выступление команды?

- У нас собрался очень хороший коллектив. Сильная сборная. Я скажу так: тут каждый бьется за тебя и ты бьешься за каждого. Приятно ощущать, что вокруг тебя братья. Выходим на лед – и у каждого горят глаза. И ты уверен, что каждый сделает все ради тебя, ради команды и ради победы. Приятно, что мне доверили быть ассистентом в такой команде.

- Чем запомнится турнир?

- Мы провели много времени вместе. Хорошо, что команда после обидного поражения показала, что мы можем играть и достичь большего. Собраться было очень сложно. С нами такая ситуация, как вчера, второй раз происходит. Но мы были уверены в себе и каждый понимал свою ответственность. И теперь у нас медали на груди. Хочется всем пожать руки и сказать спасибо, что бились до конца. И особенно Васе Подколзину. Вася – машина. С ним приятно играть вместе.

Все, кто видел матчи, понимают, что он наш лидер. Он берет на себя игру и ты тоже идешь вперед. И тем самым подталкиваешь и его самого, и себя, и команду.