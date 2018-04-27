ИИХФ: "Американцы приняли извинения за "замиксованный" гимн в Челябинске"

Как сообщили "СЭ" в департаменте коммуникаций Международной федерации хоккея (ИИХФ), сборная США приняла извинения за инцидент с гимном после победы над Россией (5:1) в четвертьфинале ЮЧМ в Челябинске. В ходе церемонии награждения после игры одновременно прозвучали гимны США и Словакии.

– На заседании директората Юниорского чемпионата мира представители ФХР и оргкомитета турнира принесли извинения за инцидент с гимном, и делегация USA Hockey их приняла, – сообщил "СЭ" представитель IIHF. – Наложение мелодий было вызвано тем, что в руководстве сборной Америки не успели проверить правильность национального гимна, который впервые исполнялся на челябинской арене.

В остальном турнир прекрасно организован, а его посещаемость нас просто потрясла. Уже сейчас общее количество зрителей матчей в Челябинске и Магнитогорске перевалило за 128 тысяч человек. Таким образом рекорд посещаемости (115 340) ЮЧМ-2010 уже побит, при этом до завершения соревнования остается еще два игровых дня. (Евгений БЕЛОУСОВ)