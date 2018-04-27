ИИХФ: "Американцы приняли извинения за "замиксованный" гимн в Челябинске"

Как сообщили "СЭ" в департаменте коммуникаций Международной федерации хоккея (ИИХФ), сборная США приняла извинения за инцидент с гимном после победы над Россией (5:1) в четвертьфинале ЮЧМ в Челябинске. В ходе церемонии награждения после игры одновременно прозвучали гимны США и Словакии.
– На заседании директората Юниорского чемпионата мира представители ФХР и оргкомитета турнира принесли извинения за инцидент с гимном, и делегация USA Hockey их приняла, – сообщил "СЭ" представитель IIHF. – Наложение мелодий было вызвано тем, что в руководстве сборной Америки не успели проверить правильность национального гимна, который впервые исполнялся на челябинской арене.
В остальном турнир прекрасно организован, а его посещаемость нас просто потрясла. Уже сейчас общее количество зрителей матчей в Челябинске и Магнитогорске перевалило за 128 тысяч человек. Таким образом рекорд посещаемости (115 340) ЮЧМ-2010 уже побит, при этом до завершения соревнования остается еще два игровых дня. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Дон_Румата
Наложение мелодий было вызвано тем, что в руководстве сборной Америки не успели проверить правильность национального гимна, который впервые исполнялся на челябинской арене. ___________Да что ты будешь делать, и здесь пиндосы виноваты!)))
15:15
vasiunchik
Надеюсь это не специально за американские косяки с нашим гимном. Мы же выше этого дерьма?!
15:02
fifa_guru
– Наложение мелодий было вызвано тем, что в руководстве сборной Америки не успели проверить правильность национального гимна, который впервые исполнялся на челябинской арене. // такие глупости на таком уровне..
14:41