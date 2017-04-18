Игорь Знарок: "У игроков сборной России была недооценка соперника"

Главный тренер юниорской сборной России (U-18) Игорь Знарок после матча чемпионата мира против Белоруссии (4:1) отметил, что команда заработала много ненужных удалений. По его словам, свою роль сыграла недооценка соперника.

- Завтра проведем разбор игры и обратим большое внимание на эти ненужные удаления, - приводит пресс-служба ФХР слова Знарка. - Считаем, что свою роль сыграла недооценка соперника. В то же время хорошо, что ребята смогли собраться и реализовать те моменты, которые создали.

Планировали изначально, что Устименко сыграет в этом матче, и он провел игру здорово, молодец. По поводу игры в большинстве скажу, что уделяем этому большое внимание на каждой тренировке. Думаю, что она начнет получаться в ближайших играх. Свечников давно не мог забить, сегодня удалось, надеюсь, это раскрепостит его.

В матче с Чехией нужно будет отдать все силы - это крепкая команда с очень хорошим ватарем. Эта игра расставит все точки над "i" в таблице.