Игорь Ефимов: "В юниорской сборной России идет активная ротация состава"

Главный тренер юниорской сборной России до 17 лет Игорь Ефимов в ходе подготовки команды к турниру четырех наций в Швейцарии отметил, что команда готовится к предстоящим встречам с огромным удовольствием и энтузиазмом. По словам специалиста, в сборной постоянно идет ротация, поэтому изменения могут иметь место и в процессе игры.

- Мы провели в Швейцарии две тренировки, ребята тренируются с удовольствием и огромным энтузиазмом, - приводит пресс-служба ФХР слова Ефимова. - На этот выезд в Новогорске к нам присоединились Паша Ротенберг и Саша Хованов. Эти игроки всегда в нашей обойме, они вернулись на свои места в звеньях. Ротенберг – в тройку к Максиму Денежкину и Егору Соколову, это одно из самых сыгранных звеньев у нас сейчас, оно нас устраивает, мы считаем, что у ребят неплохая взаимосвязь, и не собираемся ничего менять. Что касается сочетания Александра Хованова и Григория Денисенко, мы смотрим варианты. У ребят сыгранная тройка с Андреем Свечниковым. Но Андрей, а также Никита Охотюк и Данила Галенюк сейчас играют на Кубке вызова за команду на год старше. Так что мы ищем варианты, кого поставить в это звено. На предстоящий матч наигрываем Андрея Шолгина, дальше будем смотреть. Ротация у нас идёт, мы можем поменять что-то после первого матча или даже в процессе игры.



Что касается вратаря Тимура Шиянова, мы брали его на недельный сбор в Новогорск. В тренировках зарекомендовал себя неплохо, поэтому решили пригласить на этот турнир. Эти два дня он тренируется хорошо, в команду влился нормально. Парень старается, думаю, что мы дадим ему сыграть