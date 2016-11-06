Игорь Ефимов: "Россия ехала на Мировой кубок вызова за победой"

Исполняющий обязанности главного тренера юниорской сборной России до 17 лет Игорь Ефимов остался доволен игрой команды в матче за третье место Мирового кубка вызова против Канады (в белом) - 6:1. Россияне стали бронзовыми призерами турнира, а выиграла его Швеция, победившая Канаду (в черном) со счетом 2:1.

- В сегодняшнем матче ребята очень порадовали: хороший результат и красивый счет, - цитирует официальный сайт ФХР Ефимова. - В принципе, мы так и подводили функциональное состояние игроков, именно под финальную игру. У нас все еще болеют Гриша Денисенко и Максим Денежкин. Гриша после вчерашнего матча приехал в гостиницу никакой, сегодня попытался, вышел на раскатку, но после нее ему стало плохо, и мы не стали рисковать здоровьем парня. В итоге в тройку нападения к Андрею Свечникову и Александру Хованову здорово влился Гриша Несветаев.

Как удалось восстановить ребят после предыдущей игры? На турнире все команды в одинаковых условиях. С утра провели собрание с командой, поговорили. Ребята правильно отреагировали на наши слова. Они знали, что за нас болеет вся страна, игру показывают по телевидению. Этот момент на них тоже подействовал. В целом по итогу могу сказать, что у нас очень хорошая команда, все ребята слушают и выполняют задание. Они порадовали своим отношением к делу.

Естественно, мы ехали сюда за победой. Задача выигрывать каждый матч стоит перед всеми сборными России, вне зависимости от возраста. Настраивали ребят на то, чтобы у них была привычка побеждать. Проиграли две игры, так что, конечно, не совсем довольны. Тем не менее, радует, что завоевали медали. Нормальный результат. Доволен игрой вратарей на турнире. Им отдельное спасибо: и Амиру Мифтахову, и Даниилу Исаеву. Ребята молодцы, порадовали.