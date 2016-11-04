Игорь Ефимов: "Очень рад, что сборная России одержала победу над Чехией"

Исполняющий обязанности главного тренера юниорской сборной России Игорь Ефимов рад победе над Чехией в матче Кубка вызова (3:1). В полуфинале турнира россияне встретятся с канадцами.

– Очень рад, что мы одержали победу, это был отличный матч, – цитирует пресс-служба ФХР Ефимова. – Радует, что ребята потихоньку начали выздоравливать. В подготовке мы ориентировались именно на наше физическое состояние. Пока еще оно неидеально.

В стартовой тройке нападения вышли Владислав Котков, Александр Хованов и Андрей Свечников, что не совсем привычно. Денисенко, который обычно играет в этом звене, сменил Коткова уже по ходу встречи. Дело в том, что еще сегодня с утра мы не знали, кто из ребят будет здоров. На раскатке было 18 человек, на Гришу Денисенко сегодня мы не рассчитывали, но перед матчем он подошел и сам попросился играть, проявил характер, за что мы все ему очень благодарны.

Все игроки рвутся в бой, за что им большое спасибо. У нас в команде была серьезная эпидемия, по утрам ребят до сих пор лечат, доктор пытается восстановить их. Сегодня мы увидели на льду все четыре звена, на самом же деле решение о том, что будут играть все, было принято только перед началом игры.

Хорошо, что завтрашний полуфинальный матч мы начнем в 19.30. Команда успеет немножко восстановиться, раскатиться, подготовиться. Сразу же после матча мы с тренерским штабом ездили смотреть нашего соперника по полуфиналу. Идем дальше!