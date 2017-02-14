Тренер детской команды "Салават-2008" Илья Полицинский высказался об инциденте, произошедшем между родителями его воспитанников на матче детских команд из Уфы и Альметьевска. В результате потасовки пострадала пенсионерка, пришедшая поболеть за внука. По словам самой пострадавшей, перед тем как мужчина набросился на нее, его подначивал тренер команды.

– Сейчас вы исполняете обязанности тренера. С детьми сразу общий язык нашли?

– Руководство поставило меня исполнять обязанности. Попросили ознакомиться с приказом и подписать его. С детьми у меня нормальные взаимоотношения. Моя задача – проводить тренировочный процесс, и я это делаю.

– А с их родителями как отношения сложились?

– С родителями я даже близко никаких отношений иметь не хочу. Они грызутся между собой по неизвестному мне поводу.

– Между родителями произошла драка, в ходе которой пострадала бабушка одного из детей.

– Мне неинтересно, что у них происходит между собой. Не знаю, что они делят. Я им говорю: "Успокойтесь, пожалуйста, и не делайте это при детях!". Есть видеозаписи произошедшего, камеры находятся в коридоре, где это все произошло.

– Инцидент произошел при детях?

– Нет, дети находились в раздевалке.

– К вам родители предъявляли какие-то претензии?

– Ко мне? Нет. (Анжела БЕЛОГЛАЗОВА)

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