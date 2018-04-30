Гриогрий Денисенко: "У меня ни к кому нет претензий"

17-летний форвард "Локомотива" Григорий Денисенко, пропустивший юниорский чемпионат мира, дал интервью "СЭ".

– Вместе с тем главный тренер Александр Зыбин сказал, что с Денисенко и Свечниковым его команда была бы сильнее.

– Так.

– Вам не смешно это слышать?

– (смеется) Не могу комментировать это.

– Но как вы вообще отнеслись к этому заявлению?

– Да никак.

– А как отнеслись к вылету сборной России в четвертьфинале?

– Жалко было. Парни бились, немного получилось. Печально. Но все равно пацаны молодчики.

– Молодчики – молодчиками, но четвертьфинал. Домашний чемпионат мира.

– Это понятно. И хочется лучшего. Но все уже произошло. Поздно сожалеть. За пацанов я болел. Вот этот, конечно, гол, который в большинстве пропустили… Такой он, дурацкий, подломил все. Ничего уже не сделаешь.

– Довольно странно слышать, как тренер говорит одно, а менеджер – другое.

– (посмеивается).

– Вы говорили, что к Зыбину у вас претензий нет. А к Черкасу?

– У меня ни к кому нет претензий. (Игорь ЕРОНКО)

Полное интервью Григория Денисенко