Григорий Готовец: "С американцами нужно больше бросать"

Форвард сборной Белоруссии Григорий Готовец – о четвертьфинале с финнами (2:5) и сохранении прописке в высшем дивизионе Юниорского чемпионата мира.

– С финнами могли получше сыграть в обороне и больше бросать, – заявил Готовец. – Финны не настолько сильны как канадцы и американцы. Когда играли со шведами, мы поняли, что можем бороться неравных с такими командами. Для этого надо играть почти идеально. Сегодня первый период провалили, третий играли намного лучше.

– В группе вы показали, что все возможно.

– Атмосфера в Магнитогорске была шикарная. Спасибо всем болельщикам, было очень приятно, как будето играли на домашнем чемпионате мира.

– У вас драфтовый год, а на ЮЧМ собрались все скауты. Как оцените свое выступление?

– Мне показалось, что выступил не очень. Думал, что сыграю намного лучше, чем 0 очков в 5 играх. Про драфт совсем не думаю.

– Брат (защитник "Манитобы" в АХЛ. – Прим. "СЭ") что вам говорил?

– Сказал расслабиться, играть в свой хоккей, но несильно получалось.

– Вашу структуру "Шатка Сент-Мэри" называют одним из хоккейных Хогвардсов. Кого из знакомых встретили?

– Только двое – Оливер Уолстрем и Кэм Йорк. С обоими я играл в командах.

– Кто впечатлил на ЮЧМ?

– Понравились канадцы и американцы. Любой человек там может забил, накрутить и пас отдать. Очень сильные команды и показали себя фаворитами. Хьюз и Лафреньер действительно оправдывают звание фаворитов следующих драфтов.

– Американцы со швейцарцами сыграли, спустя рукава, но вас разгромили. Какие слабости у них увидели?

– От Швейцарии они пропустили пять голов, поэтому нужно больше бросать. Их вратарь вряд ли сможет сильно подтащить, как наш Никита Торопило. У них будет интересный матч. Все-таки два фаворита.

– Может отдадите Никиту в сборную России? Мифтахов получил повреждение.

– Наверное (смеется).

– Вы же впервые на Урале. Есть культурный шок?

– По-разному. Когда ехали из Магнитогорска в Челябинск вместе с американцами, и они не представляли, что нужно платить по 5 рублей. Они выпучили на меня глаза. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Матч Россия - США состоится сегодня. Начало - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи