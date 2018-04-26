Григорий Готовец: "С американцами нужно больше бросать"

Форвард сборной Белоруссии Григорий Готовец – о четвертьфинале с финнами (2:5) и сохранении прописке в высшем дивизионе Юниорского чемпионата мира.
– С финнами могли получше сыграть в обороне и больше бросать, – заявил Готовец. – Финны не настолько сильны как канадцы и американцы. Когда играли со шведами, мы поняли, что можем бороться неравных с такими командами. Для этого надо играть почти идеально. Сегодня первый период провалили, третий играли намного лучше.
– В группе вы показали, что все возможно.
– Атмосфера в Магнитогорске была шикарная. Спасибо всем болельщикам, было очень приятно, как будето играли на домашнем чемпионате мира.
– У вас драфтовый год, а на ЮЧМ собрались все скауты. Как оцените свое выступление?
– Мне показалось, что выступил не очень. Думал, что сыграю намного лучше, чем 0 очков в 5 играх. Про драфт совсем не думаю.
– Брат (защитник "Манитобы" в АХЛ. – Прим. "СЭ") что вам говорил?
– Сказал расслабиться, играть в свой хоккей, но несильно получалось.
– Вашу структуру "Шатка Сент-Мэри" называют одним из хоккейных Хогвардсов. Кого из знакомых встретили?
– Только двое – Оливер Уолстрем и Кэм Йорк. С обоими я играл в командах.
– Кто впечатлил на ЮЧМ?
– Понравились канадцы и американцы. Любой человек там может забил, накрутить и пас отдать. Очень сильные команды и показали себя фаворитами. Хьюз и Лафреньер действительно оправдывают звание фаворитов следующих драфтов.
– Американцы со швейцарцами сыграли, спустя рукава, но вас разгромили. Какие слабости у них увидели?
– От Швейцарии они пропустили пять голов, поэтому нужно больше бросать. Их вратарь вряд ли сможет сильно подтащить, как наш Никита Торопило. У них будет интересный матч. Все-таки два фаворита.
– Может отдадите Никиту в сборную России? Мифтахов получил повреждение.
– Наверное (смеется).
– Вы же впервые на Урале. Есть культурный шок?
– По-разному. Когда ехали из Магнитогорска в Челябинск вместе с американцами, и они не представляли, что нужно платить по 5 рублей. Они выпучили на меня глаза. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Матч Россия - США состоится сегодня. Начало - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи