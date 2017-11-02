Егор Зайцев: "Пусть канадцы изучают наш состав. Мы же Россия"

Защитник московского "Динамо" и капитан молодежной сборной России Егор Зайцев отметил, что предстоящая суперсерия в Канаде должна быть за российской командой. Хоккеист также добавил, что хоккеистам сборной России не интересно, кто им будет противостоять.

– Поздравили уже с капитанской нашивкой?

– Об этом говорят, но официального назначения не было. Так что рано.

– Чего ждете от турнира?

– Спокойно приехать и выиграть. Канадцы – принципиальный соперник, поэтому нужно выложиться и показать, на что способны, и все получится. Эта суперсерия должна быть за нами.

– Знаете, кто будет противостоять в Канаде?

– Не интересно. Нам главное выиграть, пусть они изучают наш состав. Мы же – Россия.

– Какие ощущения от коллектива?

– Пока сыгрываемся и знакомимся, поскольку есть новые ребята. У нас в звене все – из разных клубов. В сборной всегда так. Подходим с пониманием. Чтобы победить, команда должна стать единым целым.

– В этом сезоне вы все чаще выходите в КХЛ.

– Да, стараюсь. Хочется больше игрового времени. Понимаю, что это зависит от меня

– Брекеты давно носите?

– Да. Уже полгода. К чемпионату мира уже сниму.

– Зато дикцию поставили.

– (Смеется) (Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, что суперсерия между россиянами и сборными канадских юниорских лиг будет состоять из шести матчей, которые пройдут с 6 по 16 ноября в Канаде. Хоккеисты проведут по два матча со сборной Западной хоккейной лиги (WHL), Хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL).

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