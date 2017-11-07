Егор Зайцев - о разгроме молодежки: "Перестали выполнять тренерские установки, начали проигрывать единоборства, вот и результат"

Защитник молодежной сборной России Егор Зайцев после поражения от команды Западной лиги (0:7) в первом матче CHL Canada Russia Series подчеркнул, что соперник наказал россиян в первом периоде за удаления. Он также добавил, что команде нужно выходить на следующую игру и побеждать.

– В первом периоде соперник наказал нас за удаления, которых мы допустили слишком много. Сами имели несколько стопроцентных моментов, но не реализовали, – приводит официальный сайт ФХР слова Зайцева. - Во втором и третьем периодах перестали выполнять тренерские установки, стали уступать в единоборствах особенно на своем пятачке, вот и получили такой результат.

Завтра постараемся исправиться. Надо забыть о сегодняшнем матче, сплотиться, сыграть друг за друга и по заданию. Будет новый день, новая игра, надо выходить и побеждать.

Следующий матч Россия проведет 8 ноября в Суифт-Карренте. Всего российская команда сыграет в 6 встречах в рамках подготовки к молодежному чемпионату мира.

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