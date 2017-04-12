Дмитрий Саморуков: "Если надо, на чемпионате мира будем грызть как собаки"

Ассистент капитана юниорской сборной России Дмитрий Саморуков подчеркнул, что команда провела хороший сбор перед чемпионатом мира в Словакии. По его словам, россияне в каждом матче будут работать еще усерднее, чем в прошлом году.

- У нас был хороший сбор, тренеры нас грамотно подготовили: мы попотели, побегали, поработали - пришли в хорошую форму, - приводит пресс-служба ФХР слова Саморукова. - Все это было нужно нам - отработали взаимодействия, тактические моменты.

Товарищеские игры с Латвией и Канадой получились разными. С Латвией не могли забить, хотя не скажу, что играли плохо. С канадцами получился хороший матч, классно начали. Уверенность? Конечно, это добавит уверенности. Это был последний из выставочных матчей, и мы в хорошем настроении войдем в турнир благодаря тому, как сыграли - перебороли и выиграли.

В раздевалке у пацанов хороший настрой - все понимают, куда мы приехали, что на кону и какая у нас цель. Мы уже играли на этом турнире в прошлом году и знаем, что нужно выходить на каждую игру с одинаковым настроем, не делить соперников на слабых и сильных. Будем выходить и работать еще усерднее. Если надо, будем грызть как собаки.

Назначение ассистентом капитана воспринимаю как огромную ответственность. Мы с Алексеем Липановым и Марком Рубинчиком уже давно в команде, должны вести за собой остальных ребят, поддерживать. То, что нас выбрали парни, дополнительно мотивирует, нельзя подвести их. То, что тренеры одобрили выбор команды, - значит, что и они доверяют нам. Будем все доказывать игрой, мы играем в хоккей ради таких турниров, как этот.