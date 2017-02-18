15:12 | ХОККЕЙ — Юниоры

Дмитрий Курбатов: "ФХР не спустит на тормозах дело о гибели 14-летнего хоккеиста в Подольске"

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Исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов не стал рассказывать подробности внеочередного расширенного заседания Совместной дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ по дальнейшему расследованию обстоятельств смерти 14-летнего хоккеиста в ледовом дворце "Витязь" (Подольск). На мероприятии были и представители Следственного комитета Российской Федерации. В то же время Курбатов добавил, что ФХР особое внимание уделяет этому делу.

– Мы пока не хотим комментировать эту тему. Идет следствие. И лишнюю информацию публично озвучивать совершенно ни к чему. Мы плотно занимаемся этим делом и однозначно не спустим его на тормозах, – сказал Курбатов. (Игорь ЕРОНКО)

Кровавый спорт. Вся правда о трагедии в Подольске //
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Lars Berger

Слава ФХР. За то, что не спустят "на тормозах"...

15:58

Излучение Промкооперации и Пищев

Интересно, какое ФХР имеет к этому отношение?? Примерно такое же, как Рыбный комитет при правительстве России к утонувшему по пьяни рыбаку... Почему у нас все лезут не в свое дело, а своими как раз не занимаются??

15:28

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