Дмитрий Курбатов: "ФХР не спустит на тормозах дело о гибели 14-летнего хоккеиста в Подольске"

Исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов не стал рассказывать подробности внеочередного расширенного заседания Совместной дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ по дальнейшему расследованию обстоятельств смерти 14-летнего хоккеиста в ледовом дворце "Витязь" (Подольск). На мероприятии были и представители Следственного комитета Российской Федерации. В то же время Курбатов добавил, что ФХР особое внимание уделяет этому делу.

– Мы пока не хотим комментировать эту тему. Идет следствие. И лишнюю информацию публично озвучивать совершенно ни к чему. Мы плотно занимаемся этим делом и однозначно не спустим его на тормозах, – сказал Курбатов. (Игорь ЕРОНКО)

Кровавый спорт. Вся правда о трагедии в Подольске //

Тренер "Витязя-2003": "Я ходил, схватившись за голову: "Ребята, как такое могло произойти?!"