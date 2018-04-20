Данила Галенюк: "Отработали большинство, входы и выходы из зоны"

Защитник юниорской сборной Данила Галенюк пообщался с журналистами после тренировки в Челябинске.
– Обычная тренировка, – заявил Галенюк. – "Три в два" поделали, "два в один". Над входами поработали, над выходами. В конце поразыгрывали большинство, - сказал Галенюк.
– Тренер высказал защитникам после Франции?
– Да. Сейчас все знаем. Командой договоримся.
– Сегодня финны 12 минут не могли забить французам. Выходит, не такая слабая команда?
– Нам противостоял дисциплинированный соперник. Просто недооценка была.
– С чехами вы много играли.
– Перед каждой игрой мы разберем их, как и любого другого соперника. Чехия – сильная команда, поэтому нужно серьезно готовиться. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Юниорская сборная России сыграет с Чехией в субботу, 21 апреля в 13:30 по московскому времени.