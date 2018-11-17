Даниил Тарасов: "Много впечатлений, почувствовали уровень игры канадских команд"

Вратарь молодежной сборной России Даниил Тарасов поделился впечатлениями от матчей Суперсерии CIBC Canada Russia Series. Российская молодежка в четвертый раз в истории выиграла Суперсерию.

- Реально много впечатлений от поездки. Почувствовали уровень игры канадских команд, - цитирует официальный сайт ФХР Тарасова. - Мы старались сыграть как надо, не подвести. Матчи получились сложные, постоянный накал, борьба шла до последних секунд.

- Особенно в шестой встрече.

- Игра уровня плей-офф получилась. Наверное, самый сложный матч в турне. Мы выходили только побеждать, о ничьей не думали. Неважно как, но мы должны были стать лучшими. Когда за двенадцать секунд до сирены сравняли счёт, Валерий Николаевич сказал, что ещё не доделали свою работу, в овертайме выходим и играем только на победу.

- Главному тренеру после второго периода заключительного матча пришлось включать эмоции в раздевалке?

- Он приободрил всех нас, как надо настроил на бой. Сказал, что мы должны вернуть себе звание победителя серии.