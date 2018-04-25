Даниил Мисюль: "Если надо будет, сыграю с американцами и в нападении"

Защитник сборной России Даниил Мисюль перед четвертьфинальным матчем с США на юношеском чемпионате мира отметил, что американцы быстрее и техничнее финнов. Матч Россия - США пройдет завтра, 25 апреля, начало - 17.30 по московскому времени.

- Вначале побросали, а потом потренировали большинство и меньшинство, - заявил Мисюль.

- Что изменилось после вылета Подколзина?

- Все также, просто в нашей тройке два нападающих.

- Готовы в нападении сыграть?

- Если надо будет, сыграю.

- Вчера шикарный гол забили.

- Просто повезло. Перед этим договорились, что я встану на пятак, шайбу увидел - добил. Сработало большинство.

- Почему в обороне такие дыры?

- Не могу объяснить. Где-то не хватает концентрации, невнимательность.

- Финны похожи на США?

- Нет, американцы более силовые, побыстрее. В плане техники обе хорошие.

- Как у вас с американцами?

- Сильная команда, но победить ее вполне реально. Мы с ней не раз встречались. Еще в прошлом сезоне, на уровне до 17 лет. Правда, все время уступали. Особенно обидно свежее поражение на Турнире пяти наций, когда американцы на последних минутах заколотили несколько шайб.

- Кого-то знаете из звездно-полосатой команды?

- Конечно. Нападающих Вальстрема, Хьюза, защитников Самуэльссонов.

- Зыбин подметил, что американцы много пропускают на больших европейских площадках…

- Значит, с ними надо воевать на их территории, не прижиматься к своим воротам.