Даниил Мисюль: "Если надо будет, сыграю с американцами и в нападении"

Защитник сборной России Даниил Мисюль перед четвертьфинальным матчем с США на юношеском чемпионате мира отметил, что американцы быстрее и техничнее финнов. Матч Россия - США пройдет завтра, 25 апреля, начало - 17.30 по московскому времени.
- Вначале побросали, а потом потренировали большинство и меньшинство, - заявил Мисюль.
- Что изменилось после вылета Подколзина?
- Все также, просто в нашей тройке два нападающих.
- Готовы в нападении сыграть?
- Если надо будет, сыграю.
- Вчера шикарный гол забили.
- Просто повезло. Перед этим договорились, что я встану на пятак, шайбу увидел - добил. Сработало большинство.
- Почему в обороне такие дыры?
- Не могу объяснить. Где-то не хватает концентрации, невнимательность.
- Финны похожи на США?
- Нет, американцы более силовые, побыстрее. В плане техники обе хорошие.
- Как у вас с американцами?
- Сильная команда, но победить ее вполне реально. Мы с ней не раз встречались. Еще в прошлом сезоне, на уровне до 17 лет. Правда, все время уступали. Особенно обидно свежее поражение на Турнире пяти наций, когда американцы на последних минутах заколотили несколько шайб.
- Кого-то знаете из звездно-полосатой команды?
- Конечно. Нападающих Вальстрема, Хьюза, защитников Самуэльссонов.
- Зыбин подметил, что американцы много пропускают на больших европейских площадках…
- Значит, с ними надо воевать на их территории, не прижиматься к своим воротам.