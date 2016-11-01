Даниил Исаев: "По максимуму будем готовиться к матчу с Канадой"

Вратарь юношеской сборной России Даниил Исаев после победы в матче Кубка вызова над Финляндией (2:0) подчеркнул, что в этой встрече не обошлось без доли везения. Голкипер, отразивший 40 бросков, не считает данный результат выдающимся.

- Вся команда настраивалась на сегодняшний матч, парни очень помогали мне по ходу игры, - приводит пресс-служба ФХР слова Исаева. - Даже в отсутствие Саши Хованова, Андрея Свечникова и Гриши Несветаева у нас все получилось и мы смогли победить. Сложно выделить какой-то один самый тяжелый момент, их было достаточно много. Наверное, местами по ходу матча мне везло: финны в меня бросали, я отбивал.

40 отраженных бросков? Не так уж это и много. Я готовился и настраивался на этот матч. Тренеры заранее предупредили, что сегодня я буду начинать. Работал по плану, выполнял тренерские установки, делал так, как они мне сказали. Цели отыграть матч насухую у меня не было, самым важным было - удержать счет, довести игру до победы и заработать три очка. Рад, что все получилось.

К завтрашней встрече будем готовиться также, как к предыдущим, по максимуму. Это будет игра за первое место в группе, нам нужна только победа. Канада - очень сильный соперник, с ними придется непросто. Будем также серьезно настраиваться, выходить, ложиться под шайбу и делать все для победы.