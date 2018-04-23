Белорусские юниоры обыграли Швейцарию, а чехи разгромили Францию на ЮЧМ

Юниорская сборная Белоруссии обыграла команду Швейцарии со счетом 5:4 в матче группового турнира юниорского чемпионата мира, который проходит в России. В группе В команда Чехии разгромила французов 9:2.

Белорусы одержали первую победу на турнире, швейцарцы проиграли четыре встречи. Для чехов эти три очка также стали первыми на этом ЮЧМ.

Чемпионат мира (до 18 лет)

Групповой турнир

Группа A

Белоруссия – Швейцария – 5:4 (0:2, 2:0, 3:2)

23 апреля. Магнитогорск. "Арена Металлург".

Группа B

Чехия – Франция – 9:2 (1:1, 3:1, 5:0)

23 апреля. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.