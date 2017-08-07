Автор дубля против Канады: "Сезон проведу в Северной Америке"

Форвард юниорской сборной России Дмитрий Завгородний, сделавший дубль в ворота канадцев (4:3 Б) на Мемориале Глинки, рассказал "СЭ" о стартовой встрече турнира. Нападающий является воспитанником омского хоккея и в прошлом сезоне провел 15 матчей в чемпионате МХЛ, в которых записал на свой счет 13 (5+7) очков.

– Думал, что канадцы буду посильнее, – признался Завгородний. – Но все – живые люди и могут ошибаться. Мы просто закусились, поборолись и выиграли.

– Как удалось дважды поразить ворота "кленовых листьев"?

– Наверное, удача была на моей стороне. Первый гол забил на контратаке. Вторую шайбу выцарапал в заварушке и бросил. Буллит не забил, но ничего – будем работать.

– Где проведете следующий сезон (Завгороднего выбрал на драфте CHL клуб Лиги Квебека "Римуски Осеаник" – прим. "СЭ")?

– Уезжаю в Северную Америку. (Евгений БЕЛОУСОВ)