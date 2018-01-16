Арбитр ударил в лицо отца хоккеиста во время матча детских команд в Финляндии

По ходу встречи отец игрока вступил в спор с судьей по поводу неправильного удаления, за что получил удар кулаком в лицо. Фото REUTERS

Во время матча между детскими командами "Йокерита" и "Эспоо", за которых выступают игроки 2008 года рождения, произошла стычка арбитра и одного из родителей хоккеистов. Как сообщает Iltalehti, по ходу встречи отец игрока вступил в спор с судьей по поводу неправильного удаления, за что получил удар кулаком в лицо.

Отмечается, что в матчах детских клубов в роли арбитра чаще всего выступает один из тренеров команд. В этот раз судил встречу наставник "Йокерита". Также отмечается, что специалист несколько раз грубо отзывался о хоккеистах команды-соперника.

Пострадавший уже написал заявление в полицию. В ближайшее время начнется разбирательство инцидента, после которого может быть вынесено дисциплинарное наказание.