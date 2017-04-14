Андрей Свечников: "Победа над шведами добавит уверенности"

Нападающий юниорской сборной России Андрей Свечников после победы над Швецией (3:1) в матче чемпионата мира отметил, что попал под самый сильный силовой прием в жизни. Сам форвард отметился дублем в этой встрече.

– Победа над шведами добавит уверенности, – сказал Свечников. – Это неплохой старт. Все ребята здорово оборонялись. Нужно работать над игрой в неравных составах. В конце вышли на пустые ворота с Ваней Чеховичем. Отдал ему, он – мне. Времени не было, и я забил.

Во втором периоде было неприятно. Попал под самый сильный прием, который против меня применяли. Перед матчем с США не расслабимся. Это же чемпионат мира, и нужно быть готовым к каждой игре. У американцев сыгранная команда, все бьются. Нам нужно серьезно настроиться, и все получится.