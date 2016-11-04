Андрей Свечников: "Исход матча с чехами решили первые две заброшенные шайбы"

Нападающий юниорской сборной России Андрей Свечников остался доволен игрой с Чехией на Кубке вызова (3:1). Также он отметил, что пока не показывает свой максимум из-за недавней болезни.

- Когда играешь за Россию и выигрываешь хороший матч, впечатления остаются только самые лучшие, - цитирует пресс-служба ФХР Свечникова. - Мы прошли очень трудного соперника. Я считаю, что основными моментами встречи были первые две заброшенные шайбы. В концовке второго периода тренер взял тайм-аут, видимо, для того, чтобы дать нам передохнуть. Мы к тому моменту вели 1:0, подустали, там был проброс, не дай бог, чехи забросили бы нам гол в раздевалку. Со здоровьем сейчас у меня уже все хорошо. До этого была температура 39, очень тяжело восстанавливаться. Изначально я был хорошо готов к турниру, но теперь из-за болезни немножко пошел спад. Надеюсь, что дальше вкачусь, и уже завтра, по прошествии еще одного дня, сыграю еще лучше.