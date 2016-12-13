12:34 | ХОККЕЙ — Юниоры

Алексей Липанов: "России нужно будет выложиться на 200 процентов против швейцарцев"

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Нападающий юниорской сборной России Алексей Липанов считает, что российская команда добилась того, чего хотела в матче Кубка вызова против западной Канады (5:3). Также он отметил, что россиянам необходимо выложиться в поединке со Швейцарией.

- Хотели выиграть сегодня и добились своего, - цитирует пресс-служба ФХР Липанова. - Снова получилось так, что сначала повели, а потом расслабились. Тренер сразу привел нас в чувство, завелись и продолжили играть в тот хоккей, который показывали вначале. Не нервничали, понимали, что нужно делать. Канадцы пропустили гол с лицевой линии, конечно, это повлияло на них. А мы, наоборот, сплотились, побежали вперед.

Я был на льду в тот момент, когда Дима Райко упал. Хорошо, что с ним все в порядке, вратарь - это самое главное, что у нас есть. Сейчас нам всем нужно поспать, хорошо восстановиться. Проходной игры завтра точно не будет. Нужно будет выложиться на двести процентов, недооценивать швейцарцев нельзя. У них техничная и мобильная команда.

Дополнительная информация

http://fhr.ru/main/team-news/card/?id_4=12808

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