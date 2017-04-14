Александр Зыбин: "Я всего неделю работаю с юниорской сборной, еще не все успели сделать"

Главный тренер юношеской сборной России (U-17) Александр Зыбин после матча "Турнира пяти наций" против Финляндии (2:3 ОТ) отметил, что у команды есть слабые места из-за того, что он работает со своими подопечными всего неделю. По словам специалиста, соперник был более подготовлен к этому поединку.

- В составе нашей команды есть ребята, которые впервые попали в сборную, я сам работаю с командой всего неделю, - приводит пресс-служба ФХР слова Зыбина. - Так что, к сожалению, мы еще не успели сделать то, что намечено. У финнов очень мобильная команда, у них всего два игрока не играли на прошлом турнире. В то время, как у нас - куда больше. Не все пока до конца понимают игру в давление, что нужно бежать до конца, некоторые бросают игроков на полпути. Как раз из-за этого мы пропустили второй гол. Некоторым сегодня не хватило движения. В общем, слабые места есть, будем разбираться.

Что касается овертайма в формате три на три: по мне, это хорошая, интересная игра. Но здесь нужны умные и очень техничные нападающие: отдал – открылся. В длину здесь не сыграешь. Пока в этом компоненте нам немного не хватает.