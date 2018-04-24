Александр Зыбин: "Подстраховались, поэтому в овертайме выпускали двух защитников"

Главный тренер сборной России Александр Зыбин после матча со Словакией (6:5 Б) на юниорском чемпионате мира отметил, что в овертайме подстраховался, выпустив двух защитников. По его словам, не все игроки команды в хорошем состоянии.

- Тяжелый матч получился матч, - заявил Зыбин. - Начало было неплохим, имели преимущество, создали много моментов. Словаки играли на контратаке, и мы допустили ненужные удаления, пропустили гол, второй. Тяжело было вывести из этого состояния. Взяли тайм-аут, попросили играть строже, нападающих возвращаться в оборону, играть по местам, крутить головой, потому что все шайбы из-под ворот. Опять Михайлов удалился при счете 4:4, пропустили ненужный гол, нашли силы отыграться, но не смогли забить еще в концовке. Нас еще выручил Исаев, который помог выиграть.

- Что сказали во время тайм-аута?

- Сказал, что матч не проигран, и что надо реализовать моменты и сыграть строже без удалений.

- Почему в овертайме вы выпускали двух защитников и одного нападающего?

- У нас это впервые, потому что мы ранее использовали двух форвардов, но подстраховались, потому что некоторые игроки в не очень хорошем состоянии.

- Защитники же чаще ошибаются?

- Самое главное - защитник практически не проигрывает нападающему "один в один", может только в углу проиграть, когда идет улитка.

- А на разности скоростей?

- В таком случае два нападающих - здорово, но только когда сзади у тебя все в порядке. В этой игре пропустили много, поэтому решили подстраховаться. (Евгений БЕЛОУСОВ)