Александр Зыбин: "Ошибка в большинстве перечеркнула все надежды на победу в матче с США"

Главный тренер юниорской сборной России Александр Зыбин подвел итоги поражения от сборной США (1:5) в четвертьфинале домашнего юниорского чемпионата мира.

- Играли неплохо весь матч. Но вот эта ошибка в большинстве перечеркнула все надежды на победу (американцы забили победный гол в меньшинстве на 53-й минуте встречи), - сказал Зыбин.

- Шайбе же предшествовало несколько рикошетов. Кто там ошибся-то?

- Там было задание Морозову, чтобы он оттянулся чуть назад. Чтобы они с Журавлевым подстраховать могли. Не разобрались в ситуации, сыграли на атаку, а получилось - выброс шайбы через стекло и выход "2 в 1". Жабреев бежал, но не достал.

- Тремя лучшими признали Мифтахова, Марченко и Галенюка. Но если по первым двум вопросов нет, то по третьему – есть.

- Это не наше решение. А решение директората.

- А если бы вы называли, то кого?

- Марченко с американцами не очень смотрелся. Может, устал. Но я согласен, что ему дали. Галенюк... А Мифтахов - человек сыграл пять игр. Значит, посчитали, что он достоин. Я не знаю. Это не мое мнение.

- Почему Дорофеева в первую тройку поставили? И чем обусловлен выбор вратаря?

- Вы понимаете, что мы в 11 нападающих играли, в скользящего. Если вы заметили, в первом периоде Кизимов и еще один нападающий играли через раз. В своем звене и чужом. Потом начали играть Спиридонов и Исхаков. К третьему - опять Кизимов и Дорофеев. Вася Подколзин - большая потеря, конечно. У кого больше сил было, тот и играл.

- Нет ли желания изменить на будущее систему подготовки? Американцы два года играют одним составом.

- Вопрос интересный, но у нас так в России не сделать. Пытался Прохоров, но видите, к чему привело. У нас если делать одну команду, то никто лучших в нее не отдаст. "Красная армия", например, те, кто борется за Кубок Харламова, лучших игроков в нее не отдаст. Как это было при Прохорове. Все клубы хотят выиграть первенство МХЛ.



Вопрос не мне надо задавать. Другим людям. Интересно, конечно. Там же ребята не за деньги играют. Учатся в колледже и драфтуются. Вот это для них представляет интерес. А у нас совсем другое. Поэтому интерес такой разный. И команда хорошая. Они меняют точечно одного-двух игроков. И играют со взрослыми командами. Конечно, они набираются опыта. (Юрий Белоусов)