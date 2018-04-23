Александр Зыбин: "Общаемся с Брагиным по поводу тактики"

Главный тренер сборной России Александр Зыбин – о подготовке к матчу со Словакией на групповом этапе юниорского чемпионата мира в Челябинске.
– Разобрали вчерашнюю игру и голы, сказали ребятам, что финны в прошлом, – заявил Зыбин. – Надо готовиться к новой игре.
– Выбираете соперника по четвертьфиналу?
– Каждый матч будем играть на победу, в том числе завтра со Словакией.
– Белорусы неожиданно обыграли Швейцарию.
– Молодцы, мы рады за них. Нам самим надо двигаться вперед.
– За словаков играет лучший бомбардир турнира и забивает только одно звено.
– Будем акцентировать на нем внимание не только на него, а на всю команду. Они обыграли чехов, хорошая сильная сборная.
– Кизимов поправился?
– Сейчас тренировался. Насколько поправился – завтра узнаем. В заявку попадет.
– Подколзина переставили в первое звено.
– Что-то надо менять, если не получается.
– Скауты высоко его оценили.
– Они нас интересуют сейчас меньше всего, больше всего – наша игра.
– Валерий Брагин дает какие-то советы?
– Да, мы общаемся по поводу игры, хоккеистов, тактики.
– Четыре шайбы финнам забили.
– Пропустили много. Сегодня работали надо обороной – на возврате и позиционной в своей зоне.
– Очень опасно удалялись.
– Словаки в большинстве неплохо играют, поэтому сконцентрируем внимание, чтобы было меньше удалений. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Александр Зыбин – о работе над ошибками после финнов, подготовке к словакам и помощи Брагина pic.twitter.com/Izo7VbX3a6– Yevgeni Belousov (@AliGoWeed) 23 апреля 2018 г.