Александр Зыбин: "Общаемся с Брагиным по поводу тактики"

Главный тренер сборной России Александр Зыбин – о подготовке к матчу со Словакией на групповом этапе юниорского чемпионата мира в Челябинске.

– Разобрали вчерашнюю игру и голы, сказали ребятам, что финны в прошлом, – заявил Зыбин. – Надо готовиться к новой игре.

– Выбираете соперника по четвертьфиналу?

– Каждый матч будем играть на победу, в том числе завтра со Словакией.

– Белорусы неожиданно обыграли Швейцарию.

– Молодцы, мы рады за них. Нам самим надо двигаться вперед.

– За словаков играет лучший бомбардир турнира и забивает только одно звено.

– Будем акцентировать на нем внимание не только на него, а на всю команду. Они обыграли чехов, хорошая сильная сборная.

– Кизимов поправился?

– Сейчас тренировался. Насколько поправился – завтра узнаем. В заявку попадет.

– Подколзина переставили в первое звено.

– Что-то надо менять, если не получается.

– Скауты высоко его оценили.

– Они нас интересуют сейчас меньше всего, больше всего – наша игра.

– Валерий Брагин дает какие-то советы?

– Да, мы общаемся по поводу игры, хоккеистов, тактики.

– Четыре шайбы финнам забили.

– Пропустили много. Сегодня работали надо обороной – на возврате и позиционной в своей зоне.

– Очень опасно удалялись.

– Словаки в большинстве неплохо играют, поэтому сконцентрируем внимание, чтобы было меньше удалений. (Евгений БЕЛОУСОВ)