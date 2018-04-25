Александр Романов: "Американцев не боимся"

Защитник юниорской сборной России Александр Романов отметил, что победа над Словакией (6:5 Б) в групповом турнире чемпионата мира далась непросто. В четвертьфинале россияне сыграют с США.

– Сегодня была очень результативная игра, много контратак, – заявил Романов. - Я бы даже сказал, чересчур много. Были провалы, есть что подкорректировать. Но в атаке мы сегодня хорошо сыграли, забили нужные голы.

– Не настроились?

– Наверное, был небольшой недонастрой, но все старались, выкладывались в каждом моменте. Ошибки были, но они поправимы.

– Снова опасно удалялись.

– Что поделать, это игровые моменты. Где-то приходилось спасать игру, где-то просто по глупости удалялись. Но ничего страшного.

– Каково было при счете 1:4?

– Не было никакой обреченности, по игре мы чувствовали себя намного сильнее соперника, почему бы просто было не взять и не отыграться. Взяли игру в свои руки, и понеслось.

– Соперник удивил?

– Словаки хорошо контратаковали, на этом в принципе все, больше я ничего особенного в их игре не заметил. Хорошая реализация большинства? Возможно, в этом им помогли наши ошибки, ну и сами они действительно неплохо разыграли.

– Каково значение победы над словаками?

– Эта победа очень важна. Сегодня нельзя было проигрывать. Если бы проиграли, остался бы осадок в команде. Играли исключительно на победу, она была необходима.

– Долго не могли выбрать между США и Канадой в четвертьфинале?

– Соперника по четвертьфиналу мы не выбирали, играли в свою игру. Американцев не боимся, будем выходить и играть на победу. (Евгений БЕЛОУСОВ)