"Аланские Барсы" представили полное видео драки во Владикавказе

В распоряжении "СЭ" появилась видеозапись драки, которая произошла после матча молодежного первенства юга России по хоккею между командами "Аланские Барсы" из Владикавказа и "Хаски" из Невинномысска.

Представители "Барсов" представили видеоролик, на котором видно, что зачинщиком драки стал хоккеист команды-гостей (в темной форме).

– Родители хоккеистов "Хаски-2007" начали придумывать и распространять информацию о том, что наши дети выступают с поддельными документами, что на самом деле они – старше, хотя каждый из нас был готов предоставить документ, подтверждающий заявленный возраст. Дело дошло до того, что мы, якобы, даже в гостиницу к ним приходили, оказывали давление и угрожали их детям. Хотя на самом деле такого не было, – заявил представитель "Аланских Барсов" Илья Гагиев.​

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